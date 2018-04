Facebook

Australian Open, trionfo Wozniacki: batte la Halep e torna numero 1 Caroline Wozniacki ha vinto gli Australian Open. La tennista danese, 27 anni, ha battuto in una combattutissima finale la romena Simona Halep con il punteggio di 7-6 (2) 3-6 6-4 in 2 ore e 49 minuti di gioco. Si tratta del primo successo in uno Slam per la Wozniacki che, con questa vittoria, diventa la nuova numero uno del mondo scalzando proprio la Halep. Un trionfo totale. >