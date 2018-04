Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Australian Open: Seppi eliminato agli ottavi da Edmund Si chiude agli ottavi l'avventura di Andreas Seppi agli Australian Open in corso a Melbourne. Il 33enne altoatesino, numero 76 Atp, dopo aver battuto il francese Moutet, il giapponese Nishioka e il gigante croato Karlovic, si è arreso a Kyle Edmund in quattro set. Il 23enne britannico nato a Johannesburg e numero 49 Atp, dopo aver ceduto il primo set all'azzurro, si è imposto con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-2, 6-3 in due ore e 57'. >