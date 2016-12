Facebook

Australian Open, la prima giornata Tra gli azzurri in gara nel primo giorno degli Australian Open accedono al secondo turno solo Andreas Seppi e Roberta Vinci. L'altoatesino batte 3-6, 7-6, 6-4, 7-6 Gabashvili mentre la tarantina sconfigge 6-4, 6-2 la Paszek. Eliminati Paolo Lorenzi, Sara Errani e Camila Giorgi. Il romano cede 6-3, 7-6, 6-3 al bulgaro Grigor Dimitrov, la bolognese perde 1-6, 7-5, 6-1 con la Gasparyan mentre la marchigiana si arrende a 6-4, 7-5 a Serena Williams.

Nessun problema per Novak Djokovic e Roger Federer all'esordio negli Australian Open. Il numero uno del ranking Atp ha prevalso in tre set contro il coreano Chung con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4 in un'ora e 57' di gioco. Ancor più netta la vittoria dello svizzero, che regolato in tre set il georgiano Basilashvili con il punteggio di 6-2, 6-1, 6-2 in un'ora e 15' di gioco. >