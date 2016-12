Facebook

Australian Open, fuori anche Vinci e Seppi L'Italia saluta Melbourne. Gli ultimi due azzurri, Andreas Seppi e Roberta Vinci, sono stati eliminati al terzo turno agli Australian Open. Seppi ha dato del filo da torcere al numero 1 del mondo Djokovic: si è arreso in tre set (6-1 7-5 7-6). Out anche la Vinci, che viene eliminata in tre set (0-6 6-4 6-4) dalla tedesca Anna-Lena Friedsam. Avanti Maria Sharapova e Serena Williams. Bene Roger Federer, che supera in tre set (6-4 3-6 6-1 6-4) Dimitrov. >