Australian Open, Federer vola in finale Sua maestà Roger Federer è tornato. Lo svizzero vola in finale agli Australian Open vincendo in 5 set (7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3) la maratona con il connazionale svizzero Stan Wawrinka durata 3 ore e 4 minuti. Re Roger, tornato al grande tennis dopo il lungo infortunio, conquista la sesta finale a Melbourne, la 28esima della sua lunga carriera in uno Slam e domenica affronterà il vincente dell'altra semifinale tra Nadal e Dimitrov. >