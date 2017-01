Facebook

Australian Open: Djokovic è fuori E' arrivata la prima, clamorosa sorpresa agli Australian Open. Novak Djokovic, numero due al mondo e sei volte vincitore in carriera a Melbourne, è stato infatti eliminato al secondo turno dall'uzbeko Denis Istomin che si è imposto in cinque set col punteggio di 7-6, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4 dopo quasi cinque ore di gioco. La sconfitta di Djokovic è epocale: Nole non perdeva al secondo turno di uno Slam dal 2008, quando a Wimbledon si arrese a Safin. >