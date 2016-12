Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Australian Open, Djokovic e Federer sul velluto Poco equilibrio nei quarti di finale giocati tra la notte e la mattina italiana agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso a Melbourne. Novak Djokovic e Roger Federer hanno battuto in tre set Nishikori e Berdych rispettivamente e ora si troveranno di fronte in semifinale. La prima semifinale femminile invece vedrà scontrarsi la polacca Radwanska e Serena Williams che ha fatto fuori Maria Sharapova. >