Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Australian Open, Chung si ritira: Federer vola in finale Roger Federer vola in finale agli Australian Open e domenica sfiderà Marin Cilic nel remake della finale di Wimbledon 2017. Tutto facile per lo svizzero, con il coreano Chung, classe '96 e grande rivelazione del torneo, costretto al ritiro per le vesciche sotto ai piedi nel secondo set. Federer stava dominando il match: dopo un'ora di gioco il punteggio era sul 6-1 5-2 per lo svizzero. Si tratta della 30esima finale Slam per Re Roger. >