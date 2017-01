Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Aus Open, Roger Federer in semifinale Continua senza intoppi il cammino di Roger Federer agli Australian Open. Partita senza storia contro Mischa Zverev, travolto in tre set dallo svizzero col punteggio di 6-1, 7-5, 6-2. In semifinale ora Roger affronterà il connazionale Stan Wawrinka.