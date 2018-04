Facebook

Aus Open, Melbourne incorona Marta Kostyuk Si chiama Marta Kostyuk, ha 15 anni ed è l'astro nascente del tennis mondiale. Nel tabellone principale degli Australian Open ci è arrivata passando per le qualificazioni e ora, dopo aver battuto Olivia Rogowska , si è qualificata per il terzo turno del torneo. Una cosa del genere a Melbourne non si vedeva dai tempi di Martina Hingis, che raggiunse lo stesso risultato nel '96. Ucraina classe 2002 e campionessa in carica del torneo Juniores, la Kostyuk non sembra subire la pressione dei pro, rubando già la scena a molte sue colleghe. A Melbourne è nata una stella. >