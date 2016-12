Facebook

Aus Open, malore in tribuna per il coach della Ivanovic Momenti di panico in tribuna agli Australian Open. Il coach di Ana Ivanovic, Nigel Sears (suocero di Andy Murray), si è sentito male durante il match contro la Madison Keys alla Rod Laver Arena. L'allenatore, colpito probabilmente da un attacco cardiaco, è stato subito soccorso dagli addetti e trasportato d'urgenza in ospedale. >