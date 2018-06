Facebook

Atp Monte Carlo: Fognini out, Seppi agli ottavi Si conclude al secondo turno l’avventura di Fabio Fognini e Marco Cecchinato al Montecarlo Rolex Masters, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra con un montepremi di 4.872.105 euro. Andreas Seppi, invece, prosegue e si qualifica per gli ottavi di finale. Il 34enne di Caldaro, numero 62 del ranking mondiale, ha battuto lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 68 del ranking mondiale, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 7-5. Lo spagnolo era stato ripescato in tabellone come lucky loser (nel turno decisivo delle qualificazioni era stato sconfitto da Cecchinato) dopo il forfait in extremis del connazionale Pablo Carreno Busta, numero 12, ancora infortunato. >