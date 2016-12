Facebook

Atp Finals: Wawrinka e Nadal in semifinale Saranno Federer-Wawrinka e Nadal-Djokovic le semifinali delle Atp Finals di Londra. Nella giornata conclusiva del Gruppo Nastase lo spagnolo batte in rimonta anche il connazionale Ferrer e arriva senza sconfitte alla sfida con il numero 1 al mondo: 6-7(2), 6-3, 6-4 il punteggio per Rafa. In serata, invece, Wawrinka si aggiudica lo spareggio con un nervosissimo Murray e guadagna il derby svizzero: 7-6(4), 6-4 in favore di Stan. >