Atp Finals, partenza falsa per Fognini-Bolelli Inizia con un rimpianto l'avventura di Fognini e Bolelli alle ATP Finals 2015. Il duo Murray-Peers ha infatti sconfitto la coppia azzurra al termine di un match molto tirato. Dopo aver perso il primo set al tie-break, gli italiani si riprendono nel secondo parziale (6-3), ma poi sentono la pressione e si arrendono nel super tie-break (11-9). Per Fognini e Bolelli ora il torneo è in salita, ma per il duo azzurro non è ancora tutto perduto. >