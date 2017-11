Facebook

Atp Finals, flop Federer Grande impresa di David Goffin che batte Roger Federer e conquista l'ultimo atto dell'Atp Finals di Londra. Il belga in tre set (2-6, 6-3, 6-4) supera per la prima volta in carriera il campione svizzero, negandogli l'undicesima finale nel torneo che chiude la stagione e confermandosi spietato contro i grandi, dopo aver già fatto fuori Nadal e Thiem. Stasera alle 21 alla 02 Arena la seconda semifinale tra Dimitrov e Sock >