Atp Finals, Djokovic è il Maestro. Federer si arrende Il re del Masters è sempre lui, Novak Djokovic. Nel match conclusivo delle Atp Finals, il serbo si prende la rivincita su Roger Federer battendolo in due set (6-3, 6-4, un’ora e venti minuti di gioco) e conquistando per la quarta volta consecutiva, la quinta in assoluto, il torneo dei migliori otto al mondo. Dopo tre Slam vinti (perso solo il Roland Garros contro Wawrinka), si chiude così nel migliore dei modi la stagione del numero uno al mondo. >