Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Atp Finals, Djokovic e Federer in finale Per la terza volta nella storia delle Atp Finals la finale vedrà di fronte Novak Djokovic e Roger Federer. Sul sintetico indoor della O2 Arena di Londra il serbo ha steso con un doppio 6-3 Nadal mentre Roger ha vinto il derby elvetico con Wawrinka in due set 7-5, 6-3. Lo scorso anno Federer, che ha vinto 6 Masters in carriera, non scese in campo per un problema alla schiena e Nole festeggiò il quarto sigillo, terzo di fila, alle Atp Finals. >