Atp Barcellona, Nadal stende Fognini A Fabio Fognini non è bastato un secondo set giocato al massimo per battere Rafa Nadal e ripetere l'impresa dello scorso anno. A Barcellona Rafa ha infatti battuto in due set l'azzurro col punteggio di 6-2, 7-6. Grazie a questo successo, lo spagnolo vola in semifinale. Kei Nishikori fatica un set poi travolge Dolgopolov: ora dovrà vedersela con Paire, che ha battuto Malek Jaziri. >