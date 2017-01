Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ana Ivanovic, la bella del tennis A soli 29 anni, Ana Ivanovic alza bandiera bianca. E lo fa a sorpresa con un annuncio sul suo profilo Facebook rivolto ai tanti fan che in questi anni l'hanno supportata e le sono stati vicini. "Non ci sono altri modi per dirlo - ha spiegato la tennista serba - Ho deciso di ritirarmi dal circuito professionista". "E' inutile continuare se non riesco a giocare ad alto livello, quindi è il momento di lasciare", ha aggiunto. >