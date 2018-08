Facebook

Fognini con le treccine vince a Los Cabos Un grande Fabio Fognini ha vinto l'Atp di Los Cabos, in Messico, battendo in finale l'argentino Juan Martin Del Potro, numero 4 del mondo. Continua il gran momento del tennista azzurro che ha conquistato l'ottavo titolo in carriera, primo sul cemento e terzo di questo splendido 2018. Fognini ha superato l'ostacolo Del Potro in un'ora e 19 minuti chiudendo in due set (6-4, 6-2) e da lunedì sarà il numero 14 del mondo. >