Bastad, Fabio Fognini in finale Dopo il successo di San Paolo a febbraio, Fabio Fognini torna a giocare una finale. A Bastad, in Svezia, il numero uno azzurro ha battuto in tre set (6-1 4-6 7-5) lo spagnolo Verdasco, giocando un gran tennis e sfatando un tabù. Finora, infatti, il numero 33 Atp l'aveva sempre battuto sulla terra nei tre precedenti. Per Fognini quella di Bastad sarà la 16.ma finale della carriera. >