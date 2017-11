Facebook

La Lamborghini del Papa La Lamborghini ha regalato un numero unico del modello Huracan a Papa Francesco prima dell'udienza generale alla presenza dei vertici della casa automobilistica. L'auto, autografata sul cofano dal Pontefice, verrà battuta all'asta da Sotheby's e il ricavato andrà in beneficenza per la ricostruzione della Piana di Ninive per mezzo della Fondazione di diritto pontificio "Aiuto alla Chiesa che Soffre". >