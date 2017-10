Facebook

Il mondo dello sport piange le vittime di Barcellona Il mondo dello sport piange le vittime dell'attentato di Barcellona. "E' con il cuore distrutto dall'attacco alla nostra città che inviamo i nostri pensieri alle vittime e ai familiari", scrive il Barcellona sul proprio profilo Twitter. Da Messi a Nadal, da Cristiano Ronaldo ai piloti spagnoli del Motomondiale. Messaggi di solidarietà anche da Real Madrid e Atletico Madrid e dai club italiani. "BASTA", urla Fernando Alonso. Sarà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi della Liga. Il Barcellona ha tra l'altro annunciato che i propri giocatori porteranno il lutto al braccio nel match contro il Betis mentre le bandiere esposte al Camp Nou saranno a mezz'asta. Anche il Coni, attraverso il presidente Malagò, ha annunciato che in tutte le manifestazioni sportive italiane verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'attantato. Ecco il comunicato del Comitato Olimpico: "Nell'esprimere il proprio cordoglio alle famiglie, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si disputeranno in Italia nel fine settimana per onorare la memoria di Bruno Gulotta e Luca Russo e di tutte le vittime dell'attentato terroristico avvenuto ieri a Barcellona, in Spagna".

