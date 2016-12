Facebook

Brexit sulla stampa internazionale La vittoria dei sostenitori della Brexit, l'uscita del regno unito dall'Unione europea apre i siti internet di tutti i principali quotidiani internazionali. "I britannici votano per lasciare l'Unione europea" è il titolo preferito dai media di tutto il mondo. Grande risalto alla notizia, ovviamente, sui siti dei quotidiani britannici. "Abbiamo vinto senza sparare un colpo" è il titolo scelto dall'Independent, che cita le parole usate in uno dei primi commenti dal leader dell'Ukip Nigel Farage. "I britannici votano per la Brexit", titolano il Guardian e il Times. "I britannici lasciano l'Unione europea", è la scelta Le Figaro, mentre Liberation afferma "La Brexit vince, onda di choc". "Good Bye: il Regno unito lascia l'Unione europea", è la scelta del quotidiano spagnolo El Mundo, mentre El Pais scrive: "Il Regno unito vota per lasciare l'Unione europea". >