Cristiano Ronaldo va alla Juve e... nel presepe napoletano Nella sua classica posa, con i capelli perfettamente in ordine e un sorriso appena abbozzato. Ma con indosso la maglia della Juventus e non quella del Real Madrid. Cristiano Ronaldo non è ancora un calciatore bianconero ma a Napoli, come spesso accade, hanno precorso i tempi. E così CR7 ha già fatto il suo ingresso ufficiale nel... presepe, in questo caso quello della bottega di Genny Di Virgilio a San Gregorio Armeno. >