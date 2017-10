Facebook

La Formula E esclusiva Mediaset Sarà Mediaset a trasmettere in esclusiva lo spettacolare mondiale “Formula E”: il Campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) potrà essere visto in diretta per le prossime tre stagioni, con un’opzione sulle successive tre, solo su Italia 1 e Mediaset Italia 2. Ecco la presentazione dell'E-Prix di Roma. >