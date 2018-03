Facebook

Il Commodore 64 torna in versione mini A oltre trentacinque anni dal suo esordio, ha rivisto la luce il Commodore 64, mitico computer che ha introdotto migliaia di ragazzi nel mondo dei videogiochi. Adesso arriva in versione ridotta grazie al C64 Mini. Una piccola console con preinstallati 64 giochi tra i grandi classici dell'epoca e la possibilità di dilettarsi anche con il linguaggio Basic. In vendita dal 29 marzo con incluso un joystick a 79,99 euro. >