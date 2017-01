Facebook

Un quadro per Ranieri Un quadro speciale per Claudio Ranieri. L'artista Paolo Battistutta, con la collaborazione di iLoby (famoso social network), ha incontrato il tecnico del Leicester campione nella cornice del premio Gianni Brera. L'allenatore romano ha apprezzato il regalo e ha posato per le classiche foto di rito.

