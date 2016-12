Facebook

Musica in lutto, è morto Prince Il mondo della musica piange Prince. Secondo quanto riporta il sito di informazione Usa "Tmz", l'icona della musica pop degli anni '80 sarebbe morto in circostanze misteriose nella sua tenuta di Carver County, in Minnesota, all'età di 57 anni. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Sul luogo sono intervenute le autorità competenti. >