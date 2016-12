Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Francesco, il Papa della gente Canale 5 trasmetterà mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre 2016 “Francesco, il Papa della gente”, la prima serie tv al mondo dedicata alla vita del Pontefice di cui sabato 17 dicembre ricorrerà l’80esimo compleanno. L’opera del regista Daniele Luchetti - in prima visione per il grande pubblico televisivo di Canale 5 e acquistata da Netflix per l’utilizzo streaming in tutto il mondo Europa esclusa – racconta il percorso umano e spirituale durato più di mezzo secolo che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di emigrati italiani in Argentina, all'elezione del 2013 in San Pietro. Ideata, prodotta e totalmente finanziata dal Gruppo Mediaset con 15 milioni di dollari, la serie è stata realizzata da Taodue in 16 settimane di riprese tra Argentina, Germania e Italia con un cast di attori internazionali e oltre 3.000 comparse. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset: «“Francesco, il Papa della gente” rappresenta per Mediaset una grande sfida sia in termini artistici sia di investimento economico. Noi italiani siamo stati i primi al mondo a impegnarci per realizzare un prodotto tv sulla vita del Papa: un’opera di respiro globale, ad alto budget, con cast internazionale e un regista italiano di prima grandezza. La portata dell’operazione è valorizzata anche da una scelta artistico-produttiva totalmente innovativa: girare contemporaneamente due prodotti diversi, il film per la sale cinematografiche e la serie tv. Il film, “Chiamatemi Francesco”, è uscito un anno fa con ottimi riscontri sia di pubblico sia di critica e non è ancora mai passato in tv, nemmeno in pay. La serie che invece presentiamo oggi è un prodotto totalmente originale, con una sceneggiatura dedicata, e rappresenta un inedito assoluto. Per questo siamo onorati di portarla in prima tv nelle case degli italiani. Di raccontare a tutti con due serate-evento su Canale 5 una storia avvincente, dolce e durissima, che ci fa capire chi è il Papa. Perché è evidente che le sue scelte di oggi sono anche frutto della sua storia di ieri». >