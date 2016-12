Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Beneficenza: i Fantastici Q Metti insieme quattro atleti olimpici top nelle proprie discipline sportive, fai in modo che possano esprimere i loro super poteri per il bene ed ecco che prende vita la missione dei Fantastici Q a sostegno dei bambini malati di leucemia, in cura nel “Centro Maria Letizia Verga” di Monza. Da oggi 6 giugno fino al 20 giugno alle ore 18, sarà online sul sito web www.charitystars.com/ifantastici4, l’asta benefica pro-Centro Maria Letizia Verga, realizzata con gli oggetti dei Fantastici Q - Di Francisca, Pagnini, Russo e Viviani - quattro atleti olimpici protagonisti alle prossime Olimpiadi di Rio 2016. La vendita dei loro oggetti autografati servirà a finanziare una postazione del day-hospital dove i bambini malati di leucemia fanno giornalmente la loro cura ematologica presso il Centro di Monza. I Fantastici Q - Elisa Di Francisca (scherma), Marta Pagnini (ginnastica ritmica), Clemente Russo (pugilato) ed Elia Viviani (ciclismo) - hanno deciso di unirsi per un progetto di comunicazione curato dalla loro agenzia DMTC (www.dmtc.it) in collaborazione con Getty Images per lo shooting fotografico e con Studio Liberoper la parte video. Ad ogni campione è stata associata una caratteristica e pensata una frase, ispirata ai Fantastici 4, che è stata poi riprodotta su divise o equipaggiamento tecnico: Elisa Di Francisca: Mi allungo ma non mi spezzo (tuta scherma); Marta Pagnini: Così leggera, quasi invisibile (body ginnastica); Clemente Russo: Il mio pugno è una roccia (guantoni); Elia Viviani: La mia velocità è fuoco e fiamme (divisa ciclista).Elisa Di Francisca, in rappresentanza dei “Fantastici Q”, ha fatto una prima visita ai bambini ospitati dalla struttura regalando fumetti e pupazzetti della Marvel. Da domani, inoltre, gli atleti saranno attivi sui loro profili social (Facebook, Twitter e Instagram) per sostenere anche virtualmente la maratona di questa asta benefica su Charity Stars. Appuntamento poi a settembre, al loro rientro dai Giochi Olimpici, per un incontro dei Fantastici Q con i bimbi del Centro Verga e per la consegna ufficiale dell’assegno benefico. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga Onlus e, in particolare, per il suo Centro a Monza, struttura all'avanguardia e centro di riferimento nazionale ed internazionale per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Il Comitato Verga è un ‘associazione di genitori, medici e sostenitori che dal 1979, ha l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia o linfoma in cura presso la struttura di Monza, l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata, al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la migliore qualità di vita. Foto Getty

>