adidas presenta UltraBOOST Uncaged L’attesa è finita. adidas entra nel futuro del running con UltraBOOST Uncaged, una scarpa ispirata dagli appassionati e perfezionata dagli esperti del team running. Dotata di una nuova tomaia in adidas Primeknit, di un sistema di supporto interno e una speciale allacciatura, UltraBOOST Uncaged è stata progettata per ottenere le migliori performance. Pensata per essere un’evoluzione della più grande scarpa da running di sempre, UltraBOOST Uncaged continua la tradizione di grandi performance della scarpa originale, grazie alla cura messa nel creare ogni elemento, con l’obiettivo di fornire una running experience incomparabile. Per trasformare il design di Uncaged, in una sneaker per grandi prestazioni, adidas ha perfezionato la struttura interna dell’avampiede, usando una tecnologia sviluppata per i migliori campioni nel mondo dell’atletica, fornendo così massimo supporto e comfort uniti a un look di rottura. La tomaia in adidas Primeknit, completamente riprogettata, fornisce traspirabilità e movimenti naturali a ogni falcata in combinazione con un knit collar, intorno alla caviglia, che si adatta alle sollecitazioni. Un nuovo sistema di allacciatura multistrato consente ai runner di personalizzare stile e calzata, mentre i lacci piatti offrono confort e stabilità. A fianco di queste novità, UltraBOOST Uncaged conserva anche le caratteristiche della famiglia UltraBOOST: il rinforzo del tallone tiene il piede bloccato garantendo ulteriore stabilità, la presenza di BOOST lungo tutta l’intersuola fornisce un ritorno di energia senza eguali, mentre la suola Stretchweb Continental™ si flette in maniera naturale garantendo un grip ottimale a ogni passo. >