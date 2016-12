Facebook

Suzuka, 8 ore: trionfo Yamaha Yamaha concede il bis alla 8 ore di Suzuka. Per la seconda volta consecutiva la casa dei Tre Diapason trionfa nettamente. Un successo storico per la Factory, raggiunto grazie al lavoro di Pol Espargarò, Katsuyuki Nakasuga e Alex Lowes. Stabilito anche il primato sulla distanza, 218 giri pari a 1263 chilometri. Secondo posto per la Kawasaki del Green Team, con Leon Haslam protagonista di un formidabile testa a testa con Haga. Terza piazza per la Sukuzi Yoshimura. Gara da dimenticare invece per l'equipaggio di punta Harc Pro di Honda, fuori dai giochi già dopo tre ore di corsa, con Hayden appiedato. >