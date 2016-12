Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Supersport, ecco i nuovi talenti del Team Italia Il San Carlo Team Italia ha svelato moto e piloti che parteciperanno alla Europe Supersport Cup. Al via l'1 aprile in Spagna, seguiranno altre otto tappe europee. Rinnovata la partnership con la Kawasaki, in sella ci saranno Alex Bassani e Alessandro Zaccone.