Superbike, zampata Ducati ad Aragon La Ducati interrompe il dominio Kawasaki in questo inizio di Mondiale Superbike e piazza la sua zampata in gara-1 ad Aragon. In Spagna il padrone è Chaz Davies, che dopo una partenza non brillante, recupera come una furia e vince davanti alle ZX10-R di un rinfrancato Rea e del poleman Sykes. Appena giù dal podio Fores, quarto con una Panigale privata e meglio di quella ufficiale di Giugliano, quinto davanti ad Hayden (Honda). Delusione Yamaha. >