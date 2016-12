Facebook

Superbike, Van der Mark sfreccia Van der Mark, dopo l'ottimo secondo posto in Australia, inizia al meglio il weekend thailandese. Suo il tempo migliore nel venerdì di prove, bene anche Guintoli secondo. Il campione in carica Jonathan Rea non rischia e si piazza quinto, nella top10 anche le due Ducati con Davies (8°) e Giugliano (9°) >