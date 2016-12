Facebook

Superbike: Tom Sykes firma una pole record "illuminata" L'ultima Superpole del 2015 è risultata una delle più spettacolari della stagione, con Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) capace di avere la meglio sulla concorrenza grazie al crono di 1:56.821, fatto segnare a pochi secondi dalla bandiera a scacchi della seconda sessione. Per il pilota di Huddersfield, West Yorkshire si tratta della trentesima pole della carriera, la sesta della stagione, conquistata al termine di una fantastico susseguirsi di cambi di posizione tra i piloti della top-8, con un esito più che imprevedibile e delle ottime premesse per le gare in notturna di domani. >