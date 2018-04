Facebook

Superbike, Sykes si sblocca ad Assen Tom Sykes rompe il ghiaccio e in gara-2 di Assen coglie la sua prima vittoria in questo Mondiale Superbike. In Olanda l'inglese della Kawasaki è partito davanti a tutti e non si è più voltato. Dietro, in tanti si sono dati battaglia e alla fine sul podio sono saliti il compagno di team Rea, sempre più leader del campionato, e van der Mark (Yamaha). Male le Ducati: quarto Fores con la Panigale privata, davanti a Davies, Torres con la MV e Melandri. >