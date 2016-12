Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Superbike: Sykes come Fogarty a Donington Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) è tornato sui livelli dello scorso anno, completando la doppietta a Donington Park, la prima in WorldSBK dopo quasi 11 mesi, grazie ad una gara 2 semplicemente perfetta, che lo ha visto dominatore dallo spegnimento delle luci alla bandiera a scacchi con tanto di nuovo record della pista in gara di 1’27.640, fatto segnare al secondo giro. Il nativo di Huddersfield, West Yorkshire, porta quindi a 24 il numero di affermazioni nella competizione, risollevando una stagione iniziata in sordina e chiudendo nuovamente davanti al compagno di squadra Jonathan Rea, con Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team) a completare il podio. Grazie a questo secondo successo di giornata su altrettante gare, Sykes eguaglia il quattro volte Campione del Mondo Superbike Carl Fogarty quanto a numero di vittorie conquistate sulla pista inglese, restando imbattuto per il terzo anno di fila. >