Superbike, sfida di cucina tra i piloti a Imola Alcuni tra i protagonisti del Mondiale Superbike sono stati impegnati in una sfida culinaria a Imola. Il capo classifica Jonathan Rea e i rivali Jordi Torres, Sylvain Guintoli, Leron Camier, Davide Giugliano, ai quali si è unito Michel Fabrizio, sostituto di Nico Terol, si sono dati battaglia nella produzione di pasta fresca, seguiti dal famoso chef Valentino Marcattilii e dal suo gruppo di cuochi. Ha fatto da cornice all’evento il museo San Domenico, situato al lato dell’omonimo ristorante che prepara piatti di alta qualità dal 1970. Dopo una breve dimostrazione di come creare il piatto da parte di Marcattilii stesso, i piloti sono stati giudicati da una giuria composta da personalità conosciute del paddock. La nostra Anna Capella, Stefano Saragoni, Ernesto Marinelli e Federico Poggipollini, hanno decretato Michel Fabrizio vincitore dopo avergli un punteggio di 18 punti su un massimo di 20. Il pilota italiano, che ha battuto di pochissimo Leon Camier, ha ricevuto come premio un piccolo trofeo a simboleggiare sia il Mondiale Superbike che la cucina, due passioni tipicamente italiane. Fabrizio ha commentato; “È una buon modo di iniziare il fine settimana, ma ovviamente sono concentrato sulle gare, visto che potrebbero essere le ultime dell’anno per me”. >