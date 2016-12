Facebook

Superbike: ruggito di Jordi Torres, che batte le Kawasaki in Qatar Jordi Torres conquista uno storico successo in gara 1 a Losail, al termine di una grande battaglia con il Campione del Mondo Superbike 2015, Jonathan Rea. I due hanno dato spettacolo in pista, andando oltre il limite, con sorpassi e controsorpassi. All'ultima curva Rea ha provato l'ingresso all'esterno del rivale, un sorpasso impossibile, che lo ha costretto largo. Torres ha tenuto la linea firmando il primo successo dalla gara Moto2 del 2013 al Sachsenring. Il pilota originario di Rubì, Catalunya, interrompe così la striscia di successi britannici in SBK, che durava da inizio stagione. In gara2 tocca ad Haslam salire sul gradino più alto, regalando sempre all'Aprilia il successo. Una doppietta importante per il made in Italy, che chiude una stagione dominata dalla Kawasaki.

