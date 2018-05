Facebook

Superbike, relax in un villaggio turistico per i piloti Nella pittoresca cornice della nuovissima area turistica di Lagos si è svolto l’evento di apertura del settimo round del Mondiale Superbike. Tom Sykes, Jordi Torres, Michael van der Mark, Ayrton Badovini, Matteo Baiocco, Leon Camier, Randy de Puniet, Christophe Ponsson e Miguel Praia hanno fatto visita al ‘Lendas Bar’, un nuovo locale che fa parte dell’area turistica. All’interno di questo incontro con i fan c’è stato spazio anche per la performance di un famoso dj portoghese, prima che venisse servito del buon cibo tradizionale della zona sull’ampia terrazza baciata dal sole. Dopo una breve intervista di fronte al pubblico presente, i piloti hanno firmato autografi e posato per foto con i fan, prima di fare ritorno al circuito. >