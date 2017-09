Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Superbike, Rea svetta anche nei test di Portimao Dopo il weekend portoghese, dodici piloti della Superbike sono rimasti a Portimao per una giornata di test. In dodici sono scesi in posta e Jonathan Rea ha confermato la sua superiorità sul tracciato lusitano. Il nordirlandese della Kawasaki ha chiuso con il miglior tempo di 1'42"313. Presenti anche Michele Fabrizio come collaudatore del team Atlhea Bmw e Davide Giugliano, che è tornato alla guida della Honda con cui correrà a Magny-Cours. Rea, unico pilota in verde resente dopo l'infortunio di Sykes, si è concentrato sul telaio, iniziando anche il lavoro sulla ZX-10RR 2018. >