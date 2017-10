Facebook

Superbike, Rea firma la doppietta a Jerez Stavolta la fortuna non è servita a Jonathan Rea, che ha vinto alla sua maniera, da dominatore, gara-2 del Mondiale Superbike a Jerez. In Spagna il nordirlandese della Kawasaki ha rimontato dalla terza fila e ha vinto senza troppo problemi. Sul podio con lui sono salite le Ducati di Melandri e Davies. Un piazzamento importante per il gallese, che, unito alla quinta piazza di Sykes, gli permette di raggiungerlo al secondo posto in classifica. >