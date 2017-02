Facebook

Superbike, Rea fa valere subito la sua legge Il mondiale Superbike ricomincia lì dove si era concluso, con un duello mozzafiato tra Chaz Davies e Jonathan Rea, che conquista la prima vittoria stagionale in Gara 1 a Phillip Island al termine di una battaglia all'ultima curva con il britannico della Ducati. La Kawasaki del campione del mondo in carica si conferma la moto da battere e per Rea arriva la terza vittoria consecutiva all'esordio in Australia. Sul podio anche l'altra Kawasaki di Sykes, out Melandri e Savadori. >