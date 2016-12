Facebook

Superbike, Rea fa doppietta in Olanda Ad Assen in Olanda una gara-2 di Superbike pazza condizionata dal meteo. Alla fine la spunta di nuovo Jonathan Rea cha fa due su due nel quarto appuntamento del mondiale. Sykes perde il duello e arriva secondo, mentre van der Mark conquista un altro podio sul circuito di casa. Grande quarto posto per il debuttante Savadori, le Ducati deludono con Davies (5°) e Giugliano (8°). >