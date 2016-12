Superbike: Rea è campione del mondo, "Johnny be good"

Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ha conquistato il ventiseisimo successo in carriera (il quarto in stagione) quest’oggi a Jerez de la Frontera, in occasione di gara 1 del Pirelli Spanish Round. Il pilota inglese è transitato alla bandiera a scacchi con un vantaggio di poco più di tre secondi sul primo degli inseguitori, Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team), mai in grado di recuperare sul rivale. Per l’iridato 2013 si tratta di una vittoria dal retrogusto amaro, in quanto tutti gli occhi erano puntati sul neo Campione del Mondo Superbike e suo compagno di squadra Jonathan Rea, il quale si è matematicamente aggiudicato il suo primo titolo mondiale grazie a quarto posto al traguardo. Per ironia della sorte, questo risultato di gara ha rappresentato il suo primo piazzamento fuori dal podio in stagione, in quanto il nordirlandese è stato preceduto al traguardo da un ottimo Michael van der Mark (Pata Honda World Superbike), autore di una splendida performance ed in grado di tornare su quel podio che gli mancava da gara 2 ad Assen.



REA BIOGRAPHY

Date of birth 2 February 1987

Place of birth Ballymena, Northern Ireland



CAREER

Race starts in World Superbike 161

Pole positions 6

Wins 27

Podiums 62

Fastest laps 19



First race Algarve/1, 2008

First pole Assen, 2010

First win Misano/2, 2009

First podium Kyalami/2, 2009

First fastest lap Nurburgring/2, 2009



CAREER PATH



2015 World Superbike: Kawasaki Racing Team, 1st, 465 points (12 wins, 20 podiums, 2 poles, 9 fastest laps)

2014 World Superbike: Pata Honda World Superbike Team, 3rd, 334 points (4 wins, 9 podiums, 1 pole, 2 fastest laps)

FIM Endurance (EWC): F.C.C. TSR Honda

2013 World Superbike: Pata Honda World Superbike Team, 9th, 176 points (1 win, 4 podiums, 1 fastest lap)

FIM Endurance: F.C.C. TSR Honda

2012 World Superbike: Honda World Superbike Team, 5th, 278.5 points (2 wins, 6 podiums)

MotoGP: Repsol Honda Team, 2 races, 21st, 17 points

2011 World Superbike: Castrol Honda, 9th, 170 points (2 wins, 5 podiums, 2 poles)

2010 World Superbike: Hannspree Ten Kate Honda, 4th, 292 points (4 wins, 10 podiums, 1 pole, 5 fastest laps)

2009 World Superbike: Hannspree Ten Kate Honda, 5th, 315 points (2 wins, 8 podiums, 2 fastest laps)

2008 World Supersport: Hannspree Ten Kate Honda, 2nd, 164 points (3 wins, 6 podiums)

World Superbike: Hannspree Ten Kate Honda Jr., 2 races, 26th, 14 points

2007 British Superbike: HM Plant Honda, 2nd, 407 points (5 wins, 16 podiums, 4 poles, 5 fastest laps)

2006 British Superbike: Red Bull Honda, 4th, 248 points (4 podiums, 2 poles)

2005 British Superbike: Red Bull Honda, 16th, 64 points (1 pole)

