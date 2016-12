Facebook

Superbike, piloti turisti in Thailandia I piloti della Superbike hanno trascorso una giornata da turisti prima di scendere in pista per il round della Thailandia. Markus Reiterberger, Sylvain Barrier, Anucha Nakcharoensri, Alex De Angelis, Randy Krummenacher e Gino Rea hanno visitato il famoso Villaggio della Seta. Poi c'è chi, come Alex Lowes, si è divertito a fare il navigatore...

