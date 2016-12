Facebook

Superbike, Melandri scopre la Ducati E' iniziata l'avventura di Marco Melandri in sella alla Ducati. Il pilota ravennate, fresco di annuncio per il suo ritorno nel Mondiale Superbike della prossima stagione, è sceso in pista ad Adria con una Panigale di serie. "Fantastica prima impressione con la Panigale R stradale!!", ha scritto su Twitter. >