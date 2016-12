Facebook

Superbike: Max Biaggi centra un podio da sogno a Sepang Weekend tutto adrenalina per il Corsaro in Malesia. In Gara1 conquista un fantastico podio, il 71° in carriera. In Gara2 una caduta alla prima curva lo mette subito fuori dai giochi. I big del Mondiale non vedono l'ora che Max torni in cabina di commento...